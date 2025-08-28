Экс-директор театра сатиры на Маяковской задержан в Москве
В Москве задержан бывший директор Театра сатиры на станции «Маяковская» Мамедали Агаев, пишут Telegram-каналы.
По версии следствия, культурный деятель организовал особо крупную мошенническую схему. Следствие считает, что он регистрировал индивидуальные предпринимательства и заключал с театром фиктивные договоры, через которые присваивал бюджетные средства города. В ближайшее время Агаев будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.
27 августа правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в убийстве, совершённом в 2008 году. По информации, полученной в результате совместных действий Главного управления уголовного розыска МВД России, управления уголовного розыска МУ МВД «Люберецкое» и УФСБ по Москве и Московской области, подозреваемый причастен к убийству жителя посёлка Чкалово Люберецкого района в августе 2008 года.
Тогда двое неустановленных лиц нанесли жертве смертельные телесные повреждения, после чего скрыли тело, похоронив его; на момент расследования виновников установить не удалось.
