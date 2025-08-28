Российского журналиста обвинили в педофилии
Главного редактора газеты «Тюменская губерния» Сергея Суразакова арестовали по обвинению в совершении действий сексуального характера, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу судебной системы Тюменской области.
Уточняется, что Суразаков отправлен в СИЗО до 30 сентября. Ему вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.
Ранее также сообщалось о задержании двух сотрудников правоохранительных органов по подозрению в получении взяток от журналистов Telegram‑канала Baza и превышении полномочий. 24 июля Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу главного редактора Baza Глеба Трифонова; продюсер издания Татьяна Лукьянова была арестована до 20 сентября.
Кроме того, ранее стало известно, что экс-начальник ВСЖД обвиняется во взятках.
Читайте также: