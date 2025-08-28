Российского журналиста обвинили в педофилии

28 августа 2025, 16:42

Главреда «Тюменской губернии» Суразакова обвинили в педофилии и взяли под стражу

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Главного редактора газеты «Тюменская губерния» Сергея Суразакова арестовали по обвинению в совершении действий сексуального характера, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу судебной системы Тюменской области.