Студент из Москвы прилетел в Хабаровск и украл из сейфа бизнесмена 600 тысяч рублей

29 апреля 2026, 06:58

Московский студент прилетел в Хабаровск и обокрал местного бизнесмена. Помогла ему в этом преступлении дочь предпринимателя, сообщает Telegram-канал Amur Mash.





Молодые люди учились в одном столичном вузе. Мошенники убедили девушку, что ей и её семье грозит уголовное преследование, и для спасения нужно «срочно задекларировать деньги». При этом действовать следует скрытно. Девушка приехала в родной город, но ничего не рассказала семье. Затем она пошла с отцом в аквапарк, но перед этим спрятала во дворе ключи от квартиры.



