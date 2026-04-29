Студент из Москвы прилетел в Хабаровск и украл из сейфа бизнесмена 600 тысяч рублей
Московский студент прилетел в Хабаровск и обокрал местного бизнесмена. Помогла ему в этом преступлении дочь предпринимателя, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Молодые люди учились в одном столичном вузе. Мошенники убедили девушку, что ей и её семье грозит уголовное преследование, и для спасения нужно «срочно задекларировать деньги». При этом действовать следует скрытно. Девушка приехала в родной город, но ничего не рассказала семье. Затем она пошла с отцом в аквапарк, но перед этим спрятала во дворе ключи от квартиры.
Их забрал 21-летний парень. Студент заранее прилетел из Москвы, снял недорогую гостиницу и по указанию кураторов купил болгарку, молоток и лом для взлома. Когда он проник в дом, то вскрыл сейф и похитил 600 тысяч рублей.
Полиция задержала молодого человека в гостинице. При задержании он твердил, что является сотрудником ФСБ под прикрытием и произошло недоразумение, так как он выполнял «секретное задание по обыску». Предварительно, он также стал жертвой аферистов.
При себе у студента нашли около 80 тысяч рублей, остальное он успел перевести. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.