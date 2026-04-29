Самолет вернулся в российский город из-за возможной поломки
В Хабаровске самолет, выполнявший рейс по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск, вернулся в аэропорт вылета после обнаружения признаков технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
Экипаж запросил посадку, которая прошла благополучно, пострадавших нет. Всего на борту находились 37 человек, включая членов экипажа. Повторный вылет по маршруту запланировали на 30 апреля.
Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой дадут оценку подготовке судна к вылету. Ведомство также проверит соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.
Ранее сообщалось, что самолет Москва — Тбилиси экстренно сел в Волгограде из-за умирающей пассажирки.
