Теплоход с пассажирами сел на мель в акватории Волги
В Ярославской области пассажирский теплоход сел на мель в акватории реки Волги
Пассажирский теплоход, следовавший из Углича в Ярославль, сел на мель в Ярославской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура», публикуя кадры с места события.
По предварительным сведениям, судно рейса Углич – Рыбинск – Тутаев – Ярославль застряло на мели в акватории реки Волги. В результате инцидента утечки нефтепродуктов не произошло, никто из людей также не пострадал.
«Под контролем прокуратуры и во взаимодействии с региональным министерством транспорта судовладелец направил пассажиров в пункт назначения на автобусе», — уточнили в пресс-службе ведомства.Причины и обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются. В правоохранительных органах инициировали проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ленинградской области завершились поиски малолетнего сына петербургского режиссёра Петра Дёмкина, который пропал во время отдыха с семьёй. Ребёнок утонул в пруду в деревне Волховского района.