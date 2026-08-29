Теплоход с пассажирами сел на мель в акватории Волги

29 августа 2026, 23:37

В Ярославской области пассажирский теплоход сел на мель в акватории реки Волги

Фото: iStock/AJITH ACHUTHAN

Пассажирский теплоход, следовавший из Углича в Ярославль, сел на мель в Ярославской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура», публикуя кадры с места события.





По предварительным сведениям, судно рейса Углич – Рыбинск – Тутаев – Ярославль застряло на мели в акватории реки Волги. В результате инцидента утечки нефтепродуктов не произошло, никто из людей также не пострадал.





«Под контролем прокуратуры и во взаимодействии с региональным министерством транспорта судовладелец направил пассажиров в пункт назначения на автобусе», — уточнили в пресс-службе ведомства.