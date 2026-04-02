Врачи перепутали рак с гнойным воспалением
В Северной Осетии 57-летний полицейский Аслан скончался после того, как врачи более полугода принимали рак за вросший ноготь. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
В июне 2025 года у мужчины начал кровоточить палец на ноге, но после рентгена его просто почистили и отправили домой с левомеколем. В декабре состояние резко ухудшилось — пациента госпитализировали в ЦРБ, прооперировали, диагностировав флегмону, и отправили биопсию в Москву.
Пока ждали результатов, болезнь прогрессировала. Через месяц пришёл диагноз: рак кожи четвёртой стадии с метастазами в лёгкие, позвоночник и печень. В январе мужчина умер.
Родные обратились в СК с требованием проверить действия врачей на халатность.
