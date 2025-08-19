В центре «Микрохирургия глаза» Петербурга проведут уникальную операцию

19 августа 2025, 14:54

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В Петербургском филиале Национального медицинского исследовательского центра «Микрохирургия глаза» им. ак. Святослава Федорова врачи прооперируют пациентку из США с меланомой хориоидеи глаза. Об этом в пресс-службе медучреждения «Петербургскому дневнику».





Отмечается, что операция должна состояться во вторник, 19 августа. Для этого женщина специально прилетела из США, где ей не смогли оказать помощь. В 2012 году она уже проходила лечение в России. Тогда петербургские офтальмологи-онкологи смогли спасти пациентке не только жизнь, но и зрение. Однако спустя 13 лет болезнь вернулась.



В США ей предложили стандартное лечение по протоколу. Тем временем врачи в Петербурге продвинулись значительно дальше в диагностике и лечении злокачественных опухолей глаза.





«Во вторник пациентка подвергнется фотодинамическому воздействию, которое дополнит стандартную в таких случаях брахиотерапию (введение в пораженный орган зрения радиоактивного компонента). Вещество, увеличивает светочувствительность, и опухолевые клетки уничтожаются при помощи мощных световых импульсов», — говорится в материале.

«С учетом возраста пациента и сопутствующих заболеваний для удаления опухоли требовалась тщательная подготовка. Хирурги вместе с терапевтами разработали программу реабилитации, которая включала восстановление двигательной функции, восполнение дефицита витаминов и белковой энергетической недостаточности», — рассказал Тарасов.

