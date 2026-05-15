Красноярец поджёг свою машину, чтобы её не забрали на штрафстоянку

15 мая 2026, 06:44

Лишённый прав житель Енисейска поджёг свою машину, чтобы её не забрали на штрафстоянку

В Красноярском крае мужчина поджёг собственную машину, чтобы её не отправили на штрафстоянку. Об этом утром 15 мая рассказали в пресс-службе региональной госавтоинспекции.





Инцидент произошёл в Енисейске, когда инспекторы ДПС остановили автомобиль «Нива» без государственных номеров. За рулём находился 58-летний мужчина, лишённый водительских прав.



При оформлении протокола задержания транспортного средства нарушитель неожиданно облил бензином тряпку прямо в салоне и поджёг её. Пламя начало разгораться, но сотрудники ДПС оперативно воспользовались огнетушителем и потушили пожар. Поджигателя доставили в отдел полиции.





«Рассмотрев материалы дела, Енисейский районный суд назначил нарушителю наказание в виде пяти суток административного ареста. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — говорится в материале.