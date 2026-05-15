Миллионы спаривающихся чёрных толстоножек захватили пляжи в северной части Великобритании

Миллионы спаривающихся чёрных толстоножек захватили пляжи и улицы в северной части Великобритании. Об этом пишет Metro.
Огромное количество насекомых, в частности виды когтеногая и весенняя толстоножка, появилось на побережье Шотландии. Сейчас у них брачный сезон.
Местные жители жалуются, что в этом году роящиеся скопления мух встречаются гораздо чаще, чем обычно. Они спариваются на земле, на развешанном для сушки белье, на автомобилях и даже в воздухе. Синоптик Кит Бэнкс объяснил массовое размножение погодными условиями: тёплая зима, влажный апрель и солнечный май ускорили созревание куколок.
Однако в материале подчеркивается, что нынешнее количество толстоножек ещё не достигло «библейских» масштабов, которые наблюдались в стране в 2019 году. Более того, по словам экспертов, у этого явления есть и положительная сторона: обильная добыча обеспечит птиц кормом в этом году.
