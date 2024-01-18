Красноярец расстроился из-за разбитых дорог и напугал рабочих стрельбой из оружия

В Красноярском крае в поселке Караул 34-летний мужчина решил устроить стрельбу за испорченные дороги в населенном пункте. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального МВД.
Согласно данным ведомства, в отделении полиции обратился старший смены одной из производственных компаний и заявил, что неизвестный угрожал убийством его сотрудникам, а потом дважды выстрелил в воздух из оружия и убежал.
Полицейские выяснили, что хулиганом оказался 34-летний местный житель, его задержали. Он рассказал силовикам, что недавно катался с друзьями на автомобиле и распивал спиртное. В какой-то момент мужчина вспомнил старую обиду на одну из местных организаций, чья тяжелая техника, по его мнению, разрушила дорогу в поселке, что его расстроило.
На местного жителя завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Разрешения на оружие у красноярца не, по этому факту проводится проверка.
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Полицейские выяснили, что хулиганом оказался 34-летний местный житель, его задержали. Он рассказал силовикам, что недавно катался с друзьями на автомобиле и распивал спиртное. В какой-то момент мужчина вспомнил старую обиду на одну из местных организаций, чья тяжелая техника, по его мнению, разрушила дорогу в поселке, что его расстроило.
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Алина Юрчак