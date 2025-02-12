Красноярская школьница родила недоношенного ребенка и выкинула в мусорный бак

Фото: iStock/vgen_Prozhyrko
В Красноярске 16-летняя школьница родила ребенка дома на 22-й неделе беременности и выбросила ребенка в мусорный бак. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СК по региону.
Отмечается, что ребенок, несмотря на сильную недоношенность, родился живым. У самой же девушки открылось кровотечение после родов, и ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Когда медики спросили, где находится ребенок, школьница ответила, что отдала его прохожей женщине. На самом же деле она выбросила малыша в мусорный бак.
По факту убийства новорожденного ребенка собственной матерью заведено уголовное дело. Известно, что девушка живет в квартире с матерью, отчимом и братьями.
Читайте также:
В Подмосковье младенец погиб, упав с кровати
Москвич пришёл в гости к бывшей жене и троим детям и поджёг себя
В Техасе новорожденного ребенка с пуповиной выбросили на тротуар в мороз
Элина Позднякова