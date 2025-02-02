В Подмосковье младенец погиб, упав с кровати

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris
В Подмосковье погиб грудной младенец, которого ненадолго оставили без присмотра. Врачам не удалось его спасти.
Трагедия произошла на севере Московской области, сообщает сетевое издание mk.ru. Родители ребенка из многодетной семьи поссорились, и отец ушел к своей матери. Жена его осталась дома с малышом и двумя его братьями двух и четырех лет, шестилетняя сестра находилась в гостях у бабушки. На следующий день и мать ушла из дома, дети остались без присмотра. Их бабушка безуспешно пыталась дозвониться до нее, а потом приехала к внукам.
Ночью младенец проснулся, бабушка решила покормить его и, пока готовила смесь, малыш упал с кровати и закричал от боли. Бабушка вызвала скорую помощь, но медики спасти ребенка не смогли.
Мать дома не появлялась. Выяснилось, что у нее имеются проблемы с алкоголем. Дети сейчас находятся с бабушкой, ситуацией занимается инспекция по делам несовершеннолетних.
Читайте также:
В Техасе новорожденного ребенка с пуповиной выбросили на тротуар в мороз
Новорожденный малыш умер в семье, где ранее погибли от отравления четверо детей
В Казани младенец скончался во время приема у остеопата
Ночью младенец проснулся, бабушка решила покормить его и, пока готовила смесь, малыш упал с кровати и закричал от боли. Бабушка вызвала скорую помощь, но медики спасти ребенка не смогли.
Мать дома не появлялась. Выяснилось, что у нее имеются проблемы с алкоголем. Дети сейчас находятся с бабушкой, ситуацией занимается инспекция по делам несовершеннолетних.
Читайте также:
В Техасе новорожденного ребенка с пуповиной выбросили на тротуар в мороз
Новорожденный малыш умер в семье, где ранее погибли от отравления четверо детей
В Казани младенец скончался во время приема у остеопата
Александр Бойцов