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Москвич пришёл в гости к бывшей жене и троим детям и поджёг себя

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

В Москве мужчина пришёл в гости к бывшей супруге и троим детям и поджёг себя. Об этом сообщает «Москва 24» в своём Telegram-канале.
По данным столичной прокуратуры, всё случилось в квартире в доме на юго-востоке Москвы. Мужчину оперативно госпитализировали. Также ожоги получили его экс-жена и 15-летняя дочь. Остальные двое детей не получили травм.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.



СМИ сообщают, что мужчина таким способом пытался вернуть бывшую жену, с которой он развёлся в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в семье, в которой в прошлом году от отравления погибли четыре ребёнка, не стало пятого новорождённого малыша.

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#москва
В Краснодаре бродячие псы покусали ребенка
02 февраля 2025, 16:54

Фото: iStock/ toxawww

Бездомные собаки напали на 13-летнего мальчика, который возвращался из школы в поселке Российском в Краснодаре. О происшествии сообщило региональное управление СК России в Телеграм-канале.
Все случилось 31 января на пересечении улиц Рымникской и Куликова. Животные укусили несовершеннолетнего за руку. Мальчику помог прохожий, который отогнал собак.

«По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)», – отмечалось в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае пьяный хозяин оставил своего привязанного коня без воды и еды на пустыре. Местные жители всячески стараются помочь животному, носят ему еду.

Мужчину из поселка городского типа Дунай зовут Аркадий. Местные жители поделились, что хозяин регулярно употребляет спиртное и забывает про свое животное.

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#собаки
#школьник
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Подозреваемый в наркоторговле выпрыгнул из окна во время обыска в квартире
02 февраля 2025, 15:03

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Владелец одного из крупнейших наркошопов России выпрыгнул во время обыска в своей квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что речь идёт о 38-летнем Алексее Ростовцеве. Длительное время он был в разработке у полиции, но недавно наконец попался. Правоохранители вышли на след после задержания очередной посылки с наркотиками, которая была отправлена во Владивосток.

Ростовцев сотрудничал со следствием и не отрицал своей работы. На днях полицейские провели обыски в его московской квартире. В ней было обнаружено многоженство камер, а в холодильнике лежали таблетки на несколько миллионов рублей.

Через два часа после обысков мужчина подошёл к окну и в присутствии оперативников выпрыгнул с 17-го этажа. Мужчину не удалось спасти.

После этого в квартире нашли оружие с патронами, бронежилет, два липовых документа, удостоверяющих личность, и хакерское оборудование.

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#оружие
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#полицейские
#мужчина
#смерть
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Вора в законе Станислава Куликова арестовали в Башкирии из-за драки
02 февраля 2025, 14:00

Фото: iStock/ choochart choochaikupt

В Башкирии арестовали вора в законе Станислава Куликова из-за драки на пляже, сообщил Телеграм-канал Shot.
По данным источника, местного предпринимателя Станислава Куликова обвиняют в избиении семьи, которая отдыхала на пляже в Иглинском районе Башкирии.

Уточнялось, что пруд принадлежит супруге Куликова. По этой причине он захотел прогнать туристов. Близкие говорили, что мужчина защищал возлюбленную.

Авторы материала подчеркнули, что в 2022 году Куликову присвоили статус вора в законе. Это означает закрепление сферы влияния на территории республики. Кроме статьи о хулиганстве, Станислава сейчас обвиняют в «занятии высшего положения в преступной иерархии». Теперь мужчина может лишиться свободы сроком до 15 лет.

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#башкирия
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#пляжи
#хулиганство
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Шейха из Саудовской Аравии и его русскую жену ограбили при показе дома на Рублёвке
Шейха из Саудовской Аравии ограбили на 30 млн рублей в Подмосковье
02 февраля 2025, 13:01

Фото: iStock/PTG PRO

Шейха из Саудовской аравии ограбили на 30 миллионов рублей во время показа коттеджа в Подмосковье. Злоумышленники установили прослушку в доме, который продавала его жена-россиянка, пишет Telegram-канал Mash.
Надежда успешно вышла замуж во второй раз и уехала жить к мужу в Дубай. А свой особняк на Рублёвке, где они с шейхом жили в первое время, она решила продать за 400 миллионов рублей. На такое предложение сразу же клюнули мошенники, которые под видом покупателей с поддельными документами пришли смотреть недвижимость. После их ухода обнаружилась пропажа дорогих часов и драгоценностей.

Однако на этом не закончилось. Когда хозяев не было дома, кто-то срезал замки, отключил коммуникации и свет. После этого супруги решили проверить дом на прослушку, и не зря – специалисты обнаружили жучки в пауэрбанке, перьевой ручке и под потолком.

Надежда подозревает в этом своего бывшего мужа, который, по её словам, мог навести мошенников на неё и её нового супруга.

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Осуждённый на пожизненное убийца Галявиев планировал полностью разрушить школу в Казани
«Казанский стрелок» Галявиев хотел взрывом полностью уничтожить школу
02 февраля 2025, 10:19

Фото: istockphoto/aerogondo

Приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в 2021 году Ильназ Галявиев рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство (СВУ) полностью уничтожит школу.
Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на постановление суда.

«Из показаний осужденного следует, что он рассчитывал на то, что взрыв изготовленного им взрывного устройства будет мощным и приведет к большим повреждениям стен вплоть до полного разрушения здания», — приводит агентство выдержку из судебных документов.

Также следователями было установлено, что этот апологет колумбайна перед совершением преступления проводил испытания своего СВУ, чтобы убедиться в его достаточной мощности.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии номер 175 в мае 2021 года, тогда погибли девять человек: семеро детей и двое преподавателей. Первоначальная экспертиза признала его невменяемым, однако позже эксперты сделали вывод, что он находился в абсолютно здравом уме в момент совершения преступления.

Обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ, потерпевшими признаны 667 человек. Галявиев в суде полностью признал вину. Он приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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#обвинение
#взрыв
#эксперты
#рф
#казань
#школа
#убийство
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Новорожденный малыш умер в семье, где ранее погибли от отравления четверо детей
02 февраля 2025, 08:36

Фото: istockphoto/globalmoments

В семье, где в сентябре 2024 года четверо детей умерли из-за отравления дихлофосом, скончался пятый ребенок. Он родился уже после осенней трагедии.
Малыш находился на грудном вскармливании и умер через три месяца после рождения, сообщает телеграм-канал Baza. Тогда семья Виноградовых из Красноярского края поужинала дома и легла спать, наутро все члены семьи почувствовали себя плохо. Всю семью госпитализировали. Отец и беременная мать выжили, четверых детей 6,11,12 и 13 лет не спасли.

Сначала подозревали пищевое отравление пельменями, потом выяснилось, что семья отравилась дихлофосом «Варан». Оказалось, что отец распылил отравляющее средство от насекомых во всех комнатах, а помещения должным образом не проветрил — открыл только форточку. В декабре мужчине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Родители с новорождённым временно съехали из того самого дома в Красноярском крае и сделали там ремонт. Мальчик, которого назвали Артёмом, появился на свет в ноябре. В ночь на 2 февраля ему стало плохо, прибывшие врачи констатировали смерть. По предварительной информации, малыш захлебнулся рвотными массами. Прокуратура ведет проверку. Кошмар смьи Виноградовых продолжается.

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#отравление
#смерть
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#прокуратура
#родители
#отец
#мальчик
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Пентагон разгласил имя третьего члена экипажа вертолета, врезавшегося в самолет
02 февраля 2025, 04:00

Фото: iStock/Mikhail Kniazev

Пентагон опубликовал имя третьего члена экипажа военного вертолета, который врезался в пассажирский самолет в небе над Вашингтоном. Об этом стало известно после соответствующего заявления ведомства.
«Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года», — сказано в заявлении.

Как оказалось, Лобах не принимала участие в боевых действиях, при этом она имела награды «За заслуги перед армией», «За достижения в армии» и «За службу в национальной обороне». Напомним, что ранее Пентагон опубликовал имена только двоих членов экипажа вертолета, которыми стали 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из штата Джорджия, а также 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда. Имя Лобах не было названо по требованию семьи капитана.

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#самолет
#сша
#вертолёт
#пентагон
#военные
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Директора школы в Дагестане отстранили от работы из-за драки учителей
02 февраля 2025, 00:41

Фото: iStock/Zhang Shu

Директор школы в селе Хлют в Рутульскои районе Дагестана был временно отстранен от работы после драки между учителями. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.
«Администрация Рутульского района держит на контроле ситуацию, связанную с инцидентом в Хлютской СОШ. Сегодня школу посетил министр образования Дагестана Яхья Бучаев, чтобы на месте изучить все обстоятельства произошедшего… По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования», — рассказали в администрации.

Поводом для отстранения директора и проверки стала драка между учителями в школе. Видо потасовки распространялось в дагестанских telegram-каналах. Есть информация об одной пострадавшей ученице.

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#драка
#проверки
#школы
#администрация
#школьница
#дагестан
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WSJ: разбившийся военный вертолет в Вашингтоне являлся «такси» для VIP-персон
02 февраля 2025, 00:30

Фото: iStock/camptoloma

Столкнувшийся с самолетом в Вашингтоне военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk являлся «такси» для VIP-персон. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Вертолет армии США Black Hawk <…> отрабатывал выполнение одной из ключевых задач подразделения: транспортировку высших руководителей США в безопасную зону в случае нападения на столицу», — пишут в издании.

Столкновение вертолета и самолета возобновило обсуждение вопроса о выполнении роли такси в перегруженном авиапространстве Вашингтона. Напомним, что вечером 29 января в происшествии погибло 67 человек, в числе который были российские спортсмены.

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#сша
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#вертолёт
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