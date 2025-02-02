Москвич пришёл в гости к бывшей жене и троим детям и поджёг себя

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В Москве мужчина пришёл в гости к бывшей супруге и троим детям и поджёг себя. Об этом сообщает «Москва 24» в своём Telegram-канале.
По данным столичной прокуратуры, всё случилось в квартире в доме на юго-востоке Москвы. Мужчину оперативно госпитализировали. Также ожоги получили его экс-жена и 15-летняя дочь. Остальные двое детей не получили травм.
По факту произошедшего организована доследственная проверка.
СМИ сообщают, что мужчина таким способом пытался вернуть бывшую жену, с которой он развёлся в прошлом году.
Ранее сообщалось, что в семье, в которой в прошлом году от отравления погибли четыре ребёнка, не стало пятого новорождённого малыша.
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По факту произошедшего организована доследственная проверка.
СМИ сообщают, что мужчина таким способом пытался вернуть бывшую жену, с которой он развёлся в прошлом году.
Ранее сообщалось, что в семье, в которой в прошлом году от отравления погибли четыре ребёнка, не стало пятого новорождённого малыша.
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Анастасия Чинкова