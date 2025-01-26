В Техасе новорожденного ребенка с пуповиной выбросили на тротуар в мороз

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Новорожденного ребенка выбросили на тротуар в Техасе. На тот момент на улице был мороз и сильный ветер, пишет Daily Mail.
Малыша обнаружили глубокой ночью недалеко от пожарной станции Сан-Антонио. Уточняется, что младенец был завернут в полотенце и слабо дышал. Неравнодушный американец принес ребенка к медикам, которые обнаружили под покрывалом еще неразрезанную пуповину.
В настоящее время правоохранители разыскивают мать ребенка. Они подозревают в совершении преступления двух женщин — одной из них 27, а другой 28 лет. Расследование инцидента продолжается.
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Екатерина Коршунова