Красноярская учительница оттаскала дочь за волосы и попала на видео
В Красноярском крае учительница оттаскала дочь за волосы. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл около подъезда жилого дома в Cеверном. На опубликованных кадрах видно, как женщина тащит девочку за волосы. В какой-то момент она даже попыталась поднять дочь к потолку.
Местные жители узнали на записи учительницу географии Ольгу Хлопову, которая преподаёт в школе №24. Говорят, что таким способом она пыталась наказать дочь за выход на улицу без шапки.
Директор учебного заведения узнала о произошедшем из общения с журналистами. Телефон самой Хлоповой на автоответчике.
