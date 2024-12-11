Учредитель хостела в Москве, где погибли восемь человек, получил пять лет тюрьмы

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Учредитель московского хостела, расположенного на Алма-Атинской улице, был приговорен к пяти годам лишения свободы за пожар, в результате которого летом 2022 года погибли восемь человек. Об этом проинформировала столичная прокуратура в Telegram-канале.
Напомним, что возгорание охватило площадь 150 квадратных метров. Предварительной причиной пожара стало неисправное электрооборудование. В ходе следствия были задержаны 55-летний учредитель хостела и 24-летняя генеральный директор. Однако арестовали только гендиректора. В августе 2024 года столичная прокуратура сообщила, что оба предпринимателя предстанут перед судом.
Ранее стало известно, что военному офицеру и майору ФСБ в отставке, 37-летнему Ивану Ш., предъявлены обвинения в извращенном надругательстве над собственной женой.
До этого тело 15-летней Натальи было найдено в доме ее семьи в собственной постели. Оба родителя стали главными подозреваемыми и оказались на скамье подсудимых. Сначала им вынесли обвинительный приговор, однако потом полностью оправдали. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Ранее стало известно, что военному офицеру и майору ФСБ в отставке, 37-летнему Ивану Ш., предъявлены обвинения в извращенном надругательстве над собственной женой.
До этого тело 15-летней Натальи было найдено в доме ее семьи в собственной постели. Оба родителя стали главными подозреваемыми и оказались на скамье подсудимых. Сначала им вынесли обвинительный приговор, однако потом полностью оправдали. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова