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Учредитель хостела в Москве, где погибли восемь человек, получил пять лет тюрьмы

Фото: istockphoto/OlFedv

Фото: istockphoto/OlFedv

Учредитель московского хостела, расположенного на Алма-Атинской улице, был приговорен к пяти годам лишения свободы за пожар, в результате которого летом 2022 года погибли восемь человек. Об этом проинформировала столичная прокуратура в Telegram-канале.
Напомним, что возгорание охватило площадь 150 квадратных метров. Предварительной причиной пожара стало неисправное электрооборудование. В ходе следствия были задержаны 55-летний учредитель хостела и 24-летняя генеральный директор. Однако арестовали только гендиректора. В августе 2024 года столичная прокуратура сообщила, что оба предпринимателя предстанут перед судом.

Ранее стало известно, что военному офицеру и майору ФСБ в отставке, 37-летнему Ивану Ш., предъявлены обвинения в извращенном надругательстве над собственной женой.



До этого тело 15-летней Натальи было найдено в доме ее семьи в собственной постели. Оба родителя стали главными подозреваемыми и оказались на скамье подсудимых. Сначала им вынесли обвинительный приговор, однако потом полностью оправдали. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#приговор
#фсб
Житель Дамаска рассказал о ситуации в городе
Житель Дамаска Хасан: в городе относительно спокойно, паники нет
11 декабря 2024, 07:57

Фото: istockphoto/Zhora Kochegarov

В Дамаске царит относительное спокойствие, паники не наблюдается. Многие магазины и кафе продолжают свою работу, а подавляющее большинство жителей предпочли остаться в столице Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жителя города.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

«Куда нам ехать, если дома, работа у нас здесь? За рубежом нас не ждут, никто новую Сирию, кроме самих сирийцев, не построит», — сказал житель Дамаска Хасан.

Он заявил, что последние полтора десятка лет научили людей жить в напряжении, это стало нормой жизни. По его словам, желающие покинуть Сирию могут воспользоваться близлежащим аэропортом в столице соседнего Ливана – Бейруте, но те, кто хотел уехать, сделали это давно, до нынешней эскалации. Помимо этого, он отметил, что в городе работают кафе и магазины.

Хасан сообщил, что посетителей стало меньше, чем раньше. Он добавил, что главной темой разговоров является будущее Сирии и выборы новой власти. По его словам, движение автомобилей в городе уменьшилось.

Глава Комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации Андрей Картаполов заявил, что новое руководство Сирии должно внимательно рассмотреть ранее заключенные соглашения относительно российских военных баз в стране. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#будущее
#сирия
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После атаки ВСУ в Таганроге пострадало промышленное предприятие
11 декабря 2024, 06:26

Фото: iStock/Distortion Media

В ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в результате которого пострадало промышленное предприятие. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
«Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие», — говорится в сообщении.

Также в результате происшествия сгорело 14 автомобилей. На данный момент объем полученных повреждений устанавливается. Среди людей от обстрела никто не пострадал.

Напомним, что сегодня была объявлена опасность атаки БПЛА в Таганроге. Также этой ночью дроны атаковали Брянск.

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#пожар
#предприятие
#бпла
#происшествия
#всу
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В Таганроге объявлена опасность атаки беспилотников
11 декабря 2024, 05:31

Фото: iStock/NiseriN

Утром 11 декабря в Таганроге была объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала Камбулова в 4:30 утра в своем telegram-канале.

Напомним, что в ночь на 11 декабря также была атакована Брянская область. В результате прилета БПЛА случился пожар на производственном объекте.

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#бпла
#атака
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В Брянской области пожар на производственном объекте после атаки БПЛА
11 декабря 2024, 04:26

Фото: iStock/abadonian

В результате атаки беспилотников в Брянской области начался пожар на производственном объекте. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.
«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта», — говорится в сообщении.

Богомаз отметил, что сейчас на месте происшествия работают службы МЧС. Напомним, в ночь на 11 декабря жители Брянской области рассказали о нескольких взрывах в небе.

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#мчс
#взрыв
#происшествия
#брянск
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Над Брянском произошла серия взрывов
Shot: над Брянском прогремела серия взрывов
11 декабря 2024, 01:45

Фото: iStock/Evan Austen

Над Фокинским районом Брянска ​прогремел ряд сильных взрывов. Об этом сообщает ​telegram-канал ​Shot.
«Местные жители рассказали, что было слышно от 6 до 10 взрывов над Фокинским районом Брянска, которые начались примерно в 00:45», — пишут в издании.

По предварительным данным, источником шума стала работа ПВО. Было сбито несколько украинских БПЛА над городом. О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.

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#бпла
#ракеты
#пво
#брянск
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Самый богатый город США охватил мощнейший пожар
SHOT: мощнейший пожар охватил Малибу
10 декабря 2024, 21:58

Фото: istockphoto/grafoto

Мощнейший пожар происходит в американском городе Малибу. Согласно публикации Telegram-канала Shot, власти эвакуируют из зоны бедствия 12 тысяч человек.
Адское пламя распространилось по горам Калифорнии практически до 900 гектаров. В Малибу в большинстве своем живут голливудские миллионеры со звездами. Огонь быстро распространяется из-за ветра.

Кроме того, известно, что в опасности находится местный Университет Пеппердина. Сейчас о пострадавших нет никакой информации, предстоит подсчет ущерба после того, как огнеборцы ликвидируют горение.

Пожар начался накануне днем.

Перед этим стало известно, что на одном из московских рынков произошло возгорание. По сообщению спасателей, горели торговые павильоны.

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#мир
#сша
#пожар
#новости
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Перевозившего взрывчатку в иконах под Псковом осудили на 5,5 года
10 декабря 2024, 21:25

Фото: istockphoto/AMilkin

Лишение свободы в 5,5 года назначил суд перевозившему взрывчатку из Румынии в РФ мужчине. Как уточнила объединенная судебная пресс-служба Псковской области, отбывать наказание фигурант будет на общем режиме.
«Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 рублей», — сказано в сообщении.
Установлено, что осужденный должен был доставить за деньги тайники со взрывчаткой, скрытые церковной утварью в коробках, которых больше 30 единиц.

Доставку предотвратили сотрудники ФСБ России.

Перед этим сообщалось, что ФСБ накрыла международную мошенническую сеть, показав кадры задержания.

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#россия
#псковская область
#уголовное дело
#суд
#криминал
#взрывчатка
#новости
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Подмосковный пожарный спас бездомного кота и забрал домой
10 декабря 2024, 21:20

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковный спасатель приютил бездомного кота, которого сам же нашёл на месте пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Усатый нашёл себе убежище на складе с макулатурой и погрузочной техникой в Дзержинском. Однако вскоре на складе начался пожар, огонь охватил 1,1 тыс. кв. м. На место прибыли работники 303-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса и сотрудники федерального ведомства. Потушить огонь им удалось только утром», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Во время повторного обхода территории начальник части Дмитрий Агранат услышал в зоне, где ещё сохранялось задымление, слабое мяуканье. Там пожарный обнаружил обессиленного кота. Решение забрать его домой пришло сразу.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

По пути к дому Дмитрий завёз животное к ветеринару, чтобы убедиться, что здоровью кота ничто не угрожает. Теперь бывший беспризорник живет в семье пожарного. Ему дали кличку Дымок.

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#московская область
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Ветеринары Сергиева Посада спасли собаку с трубчатой костью в горле
10 декабря 2024, 19:55

Фото: пресс-служба Минсельсхозпрода МО

В Сергиевом Посаде ветеринары спасли годовалую собаку по кличке Дайна, сообщили в пресс-службе Минсельсхозпрода Московской области. Хозяйка обратилась к ним, когда животному стало трудно глотать еду.
«Во время срочной операции выяснилось, что у питомца в горле посторонний предмет – трубчатая кость. Она привела к деформации тканей и гнойному воспалению верхнего нёба. Благодаря профессионализму ветеринаров кость была извлечена, и Дайна быстро пошла на поправку», – рассказали в ведомстве.
В министерстве предупредили, что кормление четвероногих костями может серьезно им навредить. Собаки не в состоянии усваивать жёсткую пищу, и инородные предметы могут вызвать проблемы. При любых подозрениях на проблемы у питомца нужно немедленно обращаться к специалистам.

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#животные
#подмосковье
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