Житель Хабаровского края, убивший свою двухлетнюю дочь, получил срок

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В Хабаровске суд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, который весной прошлого года убил свою двухлетнюю дочь, сообщает СУ СК по региону.
В апреле 2023 года Следственный комитет сообщил, что пьяный 37-летний житель посёлка в районе Лазо, усомнившись в отцовстве, ударил свою двухлетнюю дочь поленом и нанёс не менее 30 ножевых ударов.
Девочка оказалась в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил краевой Минздрав. Было возбуждено дело о покушении на убийство.
По данным Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, мужчина ранее лечился в психоневрологическом диспансере и состоял на учёте у психиатра и нарколога, но его семья не была поставлена на профилактический учёт.
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Девочка оказалась в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил краевой Минздрав. Было возбуждено дело о покушении на убийство.
«Спустя три недели девочка скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения от закрытой черепно-мозговой травмы, приведшей к комплексу осложнений», — сообщила региональная прокуратура.Суд признал мужчину виновным в убийстве ребёнка и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
По данным Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, мужчина ранее лечился в психоневрологическом диспансере и состоял на учёте у психиатра и нарколога, но его семья не была поставлена на профилактический учёт.
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Дайана Хусинова