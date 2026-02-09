«Красота требует жертв»: В Махачкале псевдокосметолог покалечила десятки женщин
В Махачкале возбудили дело против косметолога Раисат Алгасановой. Её обвиняют в оказании опасных косметологических услуг без медицинского образования и лицензии. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Поводом стал случай в августе 2025 года, когда после процедуры у Алгасановой клиентка получила серьёзный вред здоровью. Установлено, что косметолог проводила инвазивные операции, например липомоделирование, с 2023 года. Однако свой бизнес она не регистрировала.
Одна из пострадавших, Барият, рассказала, что заплатила 408 тысяч рублей за коррекцию фигуры. Вместо обещанного результата у неё развился некроз тканей, потребовалась срочная операция.
Экспертиза подтвердила, что заражение случилось во время процедуры. Сообщается, что всего пострадали не менее восьми девушек. Некоторые из них до сих пор находятся в больницах и восстанавливают здоровье.
