«Красота требует жертв»: В Махачкале псевдокосметолог покалечила десятки женщин

09 февраля 2026, 16:53

В Махачкале возбудили дело против косметолога без медицинского образования

Фото: Istock/Lacheev

В Махачкале возбудили дело против косметолога Раисат Алгасановой. Её обвиняют в оказании опасных косметологических услуг без медицинского образования и лицензии. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.