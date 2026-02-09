В лифте детской поликлиники медработник-педофил напал на 8-летнюю девочку
Полиция задержала жителя Соснового Бора по подозрению в преступлении против восьмилетней девочки. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Подозреваемый работает в центральной медико-санитарной части № 38. Инцидент произошёл вечером 4 февраля в грузовом лифте одного из корпусов медсанчасти. Девочка находилась там одна, спускаясь на подъёмнике после визита к врачу.
Мужчина вошёл в лифт и, по информации следствия, положил ребёнку руки на плечи, а затем через одежду трогал её в интимных местах. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.
