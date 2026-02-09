В российском лифте пьяный боксёр избил парня с ДЦП

09 февраля 2026, 13:21

В Барнауле возбудили дело после нападения боксёра на человека с инвалидностью

Фото: Istock/master1305

В Барнауле молодой человек с ДЦП заявил в полицию о нападении. Инцидент произошёл вечером 6 февраля в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».