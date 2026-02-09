В российском лифте пьяный боксёр избил парня с ДЦП
В Барнауле молодой человек с ДЦП заявил в полицию о нападении. Инцидент произошёл вечером 6 февраля в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».
По словам знакомых пострадавшего Максима, он поднимался на лифте, когда в кабину вошёл боксёр Дмитрий Сухотский. Очевидцы утверждают, что Сухотский был пьян. Он заговорил с парнем, но тот не разобрал слов и лишь улыбнулся. После этого боксёр ударил молодого человека ключами и рассёк ему бровь.
Потерпевший выбежал из лифта, а Сухотский погнался за ним. Пострадавший смог увернуться от него в коридоре. Максим и его знакомая вызвали полицию и написали заявление. Близкие молодого человека беспокоятся, что дело ограничится административным наказанием.
Они отмечают, что нападавший руководит детской школой бокса «Панчер» и работает с подростками. Правоохранительные органы сейчас проверяют обстоятельства инцидента.
