«Это будет хит»: Певица MARGO готовит дуэт с мастодонтом шоу-бизнеса

11 ноября 2026, 16:57

Певица MARGO рассказала о новом проекте и дуэте с мастером шоу-бизнеса

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) заявила, что готовит лирическую песню с известной звездой шоу-бизнеса.





В беседе с «Леди Mail» артистка сообщила, что её новая песня «Вечеринка лютая» набирает обороты, а она сама гордится работой и её автором Настей Зимой, которая придумала «Кукареку».

«У Насти же очень разноплановый взгляд. Она написала для меня не только весёлые песни, но и лирическую композицию. Я планирую исполнить её с одной очень известной артисткой, мастодонтом нашего шоу-бизнеса. Пока не буду говорить, кто это: сначала я должна всё организовать, всё выполнить. Я прямо уверена, что эта композиция станет популярной, хотя лирические песни не так часто становятся массовыми хитами, но я уверена, что это будет один из них», — рассказала Маргарита.