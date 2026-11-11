«Это будет хит»: Певица MARGO готовит дуэт с мастодонтом шоу-бизнеса
Певица MARGO рассказала о новом проекте и дуэте с мастером шоу-бизнеса
Певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) заявила, что готовит лирическую песню с известной звездой шоу-бизнеса.
В беседе с «Леди Mail» артистка сообщила, что её новая песня «Вечеринка лютая» набирает обороты, а она сама гордится работой и её автором Настей Зимой, которая придумала «Кукареку».
«У Насти же очень разноплановый взгляд. Она написала для меня не только весёлые песни, но и лирическую композицию. Я планирую исполнить её с одной очень известной артисткой, мастодонтом нашего шоу-бизнеса. Пока не буду говорить, кто это: сначала я должна всё организовать, всё выполнить. Я прямо уверена, что эта композиция станет популярной, хотя лирические песни не так часто становятся массовыми хитами, но я уверена, что это будет один из них», — рассказала Маргарита.По словам MARGO, новая песня «зимняя и красивая, как Last Christmas». Певица добавила, что слышала её только дважды и уже поняла, что это хит.