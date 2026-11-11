«Мой продюсер»: Певица MARGO рассказала о роли Киркорова в своей карьере

11 ноября 2026, 17:29

Певица MARGO рассказала, как Филипп Киркоров помог ей построить карьеру артистки

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) назвала Филиппа Киркорова своим продюсером и рассказала о новогоднем дуэте с артистом.





В беседе с «Леди Mail» артистка заявила, что вместе с Киркоровым готовит новогодний хит — новое прочтение известной детской песни.



По словам певицы, они немного адаптировали её к современному миру, сохранив доброту и праздничное настроение. MARGO надеется, что под эту песню люди будут встречать Новый год, петь вместе с ними и загадывать желания.

«Наше сотрудничество — это не только прекрасные дуэты. Это ещё и моё участие в разных проектах, на всевозможных телеканалах и радио. Это всё работа моего продюсера. Я безумно благодарна Филиппу за то, что он появился в моей жизни и проложил мне такой большой путь — путь артиста», — подчеркнула Маргарита.