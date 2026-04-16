Россиянка сломала зуб об хинкали в кафе и засудила заведение
В Ярославле суд обязал кафе выплатить компенсацию 31-летней посетительнице, которая сломала зуб об хинкали. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Инцидент случился в декабре 2024 года. Женщина ужинала с друзьями в одном из заведений Кировского района и ела хинкали с вишнёвой начинкой. В какой-то момент она ощутила хруст и наткнулась на твёрдый посторонний предмет. В результате у неё откололся кусок зуба.
Из-за череды праздников восстановление зуба заняло много времени и обошлось пострадавшей более чем в 50 тысяч рублей. Всё это время женщина испытывала боль. В суде представитель прокуратуры указал на халатность персонала.
Суд принял сторону потерпевшей. Заведение выплатит ей компенсацию морального вреда, материальный ущерб и штраф по закону о защите прав потребителей — общая сумма составит около 95 тысяч рублей.
