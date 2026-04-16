Россиянки удерживали девушку в погребе, а потом сбросили с цепью на шее с моста
В Саратовской области суд приговорил двух женщин к девяти годам колонии общего режима за нападение на девушку. Подробности приводит прокуратура региона.
В Энгельсе 25-летняя пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, где прячется человек в розыске. Это не понравилось его 28-летнему другу. Вместе с двумя женщинами он избил девушку, нанёс ей несколько ударов ножом и срезал с её головы волосы.
Злоумышленники бросили пленницу в погреб гаража, удерживали там, а позже отвезли на озеро Став. Там они перетянули ей шею и рот верёвкой и цепью, связали руки и сбросили обессиленную с моста в воду. Девушка смогла освободиться от оков и удержаться на плаву.
После этого нападавшие, угрожая кирпичом, снова заперли её в погребе. Жертву освободил посторонний человек. Женщин приговорили к девяти годам колонии. Вину они перекладывали на мужчину, чьё дело рассматривают отдельно.
