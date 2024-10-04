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Кричала от боли: в Подмосковье пенсионерке с пробитой головой отказали в госпитализации

В Подмосковье медиков скорой помощи обвинили в смерти пенсионерки
04 октября 2024, 09:57
Фото: iStock/Iulianna Est

Фото: iStock/Iulianna Est

В Подмосковье врачей скорой помощи обвинили в смерти пенсионерки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Внучка 88-летней пенсионерки из Егорьевска рассказала, что 20 сентября её бабушка Тамара осталась дома одна, случайно упала и сильно разбила голову. Она не смогла самостоятельно подняться, но дотянулась до телефона, вызвала скорую и связалась с соседями.

Соседи утверждают, что прибывшие медики сделали пострадавшей обезболивающий укол, перевязали голову и уехали. Знакомые пенсионерки настаивали на госпитализации, поскольку у неё было сильное кровотечение, однако эти просьбы были проигнорированы.



После этого соседи связались с внучкой. Когда она приехала, Тамара Михайловна не открывала глаза и была вся в крови. Девушка вместе с соседями попыталась поднять её, чтобы самостоятельно довезти до больницы, но при каждом прикосновении пенсионерка кричала от боли.

По словам внучки, она позвонила в 112, где её направили к сотрудникам скорой. В 103 же диспетчер накричал на девушку и спросил «Что тебе от меня надо?!», после чего бросил трубку.

Только после второго отказа скорой сотрудники 112 согласились госпитализировать женщину. В больнице её сразу отправили в реанимацию.

Спустя два дня врачи сказали, что у пенсионерки случился инсульт, а ещё через два дня она умерла. Внучка отметила, что в заключении не было ни слова о травме головы.

Девушка обратилась в прокуратуру.

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В двух частных подмосковных домах нашли более 70 нелегалов из Африки и Азии
04 октября 2024, 09:56

Более 70 иностранцев, нелегально проживающих на территории Российской Федерации, обнаружили в ходе рейда полицейские в двух частных домах в деревне Северово городского округа Подольск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские проверили по учетным данным 73 иностранца, прибывших из стран Азии и Африки. В отношении 72 мигрантов составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в России и один – за уклонение от исполнения административного наказания», — говорится в сообщении.
Всем иностранцам-нелегалами выписали штрафы га сумму от пяти до 40 тысяч рублей. 28 нелегалов принудительно выдворят за пределы страны, 16 уедут из России самостоятельно.

В рейде принимали участие полицейские округа Подольск совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Москве и Московской области.

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#мигранты
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#полиция
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#мвд московской области
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Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе в Перми
04 октября 2024, 09:18

Фото: istock/Aleksei Savin

После пожара на нефтебазе в Перми на площади 10 квадратных метров превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено. Об этом проинформировала пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае горит база с нефтепродуктами на десяти тысячах «квадратах». Пресс-служба МЧС России проинформировала о локализации пожара.

В Пермском крае горит база с нефтепродуктами на десяти тысячах «квадратах»
В Пермском крае горит база с нефтепродуктами на десяти тысячах «квадратах»

Краевое управление Роспотребнадзора заявило, что его специалисты отреагировали на информацию о пожаре нефтепродуктов на территории общества с ограниченной ответственностью «Нефтемаслоресурс» в промышленной зоне Осенцы под Пермью. Они провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе с ближайшими жилыми районами.

«В объеме проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, стало известно, что исследование качества воздуха продолжится после ликвидации пожара.

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#полиция
#специалисты
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СК проверит случаи похищения пенсионеров для принудительной работы на стройке
04 октября 2024, 09:02

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию о похищении пожилых людей для принудительной работы на стройках. По данным СМИ, такие случаи зафиксированы в четырёх регионах России.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе СК РФ, в эфире одного из федеральных телеканалов обсуждались случаи похищения пенсионеров, которых затем якобы принуждают работать на объектах строительства и сельского хозяйства в Москве, Краснодарском крае, Дагестане и Республике Адыгея. Главам Следственных управлений указанных регионов поручено провести проверку этих сведений и принять соответствующие меры реагирования.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил докладывать о ходе проверок и их результатах ему лично. В Москве и Краснодарском крае проверочные мероприятия уже проведены, их результаты изучаются и анализируются.

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Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово
04 октября 2024, 09:02

Фото: istock/blinow61

Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово. Об этом информирует Telegram-канал подмосковного главка МВД России.
Ранее стало известно, что около 20:00 в районе жилого комплекса «Сколково» в подмосковном Одинцово неизвестный мужчина открыл огонь по другому человеку возле пешеходного перехода на улице Чистяковой. На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции.

Позже ГУ МВД сообщило, что один человек получил ранения и был госпитализирован, а двоих задержали для дальнейшего разбирательства.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу установлены и доставлены в территориальный отдел все участники инцидента, произошедшего на улице Сколковской», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Московском скоростном диаметре (МСД) грузовик перевернулся на проезжей части, в результате чего движение в сторону Каширского шоссе было остановлено. Оперативные службы Москвы находятся на месте происшествия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#одинцово
#происшествия
#сотрудники
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На Камчатке операция по спасению застрявших на мелководье косаток шла три дня
04 октября 2024, 08:42

Фото: istockphoto/Dave Hutchison Photography

Застрявшие во время отлива на лимане на Камчатке четыре косатки сумели выйти в открытое море. Операция по спасению морских животных заняла трое суток.
Семейство косаток попало на отмель в лимане неподалёку от села Устьевое в Соболевском районе ещё в среду утром, сообщает РИА Новости. Дно лимана покрыто илом, из-за этого специальная техника не могла до них добраться. Целый день спасатели и волонтёры поливали косаток водой, ожидая прилива. Люди вручную перемещали их в более глубокие места.

Поздним вечером в среду морские животные уже смогли плыть самостоятельно. Их сопровождала лодка спасателей. Однако во второй половине дня в четверг глава Соболевского района Андрей Воровский сообщил, что косатки вновь застряли на мелководье, не дойдя до устья около двух километров. Сотрудники МЧС стали неводом по очереди буксировать косаток в сторону открытой воды. В пятницу утром семейство морских млекопитающих наконец смогло уплыть в море.

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#техника
#волонтеры
#сотрудники
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Чекалиным предъявили обвинения за валютные операции с подложными документами
04 октября 2024, 08:36

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогерам Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлены обвинения в проведении валютных операций с использованием поддельных документов. Об этом информирует прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
В публикации отмечается, что им было предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса России.

Блогерам инкриминируется проведение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с использованием поддельных документов, которые содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой лиц.

Указанные документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов. Сообщается, что в ближайшее время обвиняемым будет избрана мера пресечения.

«Истерила и падала на пол»: как прошло задержание блогера Лерчек, новые обвинения против Чекалиных
«Истерила и падала на пол»: как прошло задержание блогера Лерчек, новые обвинения против Чекалиных

До этого официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что против блогеров Валерии и Артема Чекалиных, а также их партнера по бизнесу было возбуждено уголовное дело. По ее словам, они вывели из России более 250 000 000 рублей по подложным документам. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а также штраф до одного миллиона рублей.

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#документы
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На Московском скоростном диаметре грузовик опрокинулся на проезжую часть
04 октября 2024, 07:54

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На Московском скоростном диаметре (МСД) грузовик перевернулся на проезжей части, в результате чего движение в сторону Каширского шоссе было остановлено. Оперативные службы Москвы находятся на месте происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«На МСД (Юго-Восточная хорда, Кантемировская улица, 53А) грузовик не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие. Все обстоятельства инцидента уточняются. В департаменте транспорта автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что в районе села Великомихайловка Белгородской области произошло серьезное ДТП, в результате которого автобус столкнулся с грузовиком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#улица
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В Пермском крае горит база с нефтепродуктами на десяти тысячах «квадратах»
04 октября 2024, 07:32

Фото: istockphoto/grafoto

В Пермском крае горит база с нефтепродуктами на десяти тысячах «квадратах». Об этом проинформировало МЧС России в Telegram-канале.
Сообщается, что инцидент произошёл в промзоне деревни Осенцы. По данным канала, горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратах. Отмечается, что огонь охватил емкости с топливом.

На месте работают оперативные службы, которым удалось не допустили перехода пламя на жилые дома, сухую растительность и административный корпус. Отмечается, что специалисты локализовали пожар.

Ранее сообщалось, что пожар в театре музыкальной комедии Хабаровска был локализован на площади 4000 квадратных метров, одна женщина госпитализирована. Предварительно пожарные указали, что причиной возгорания стали ремонтные работы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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При атаке БПЛА на воронежскую нефтебазу загорелась пустая цистерна
Гусев: при падении БПЛА на территории нефтебазы загорелась пустая цистерна
04 октября 2024, 07:12

Фото: istockphoto/OlgaMiltsova

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что при падении беспилотника Вооруженных сил Украины на территории нефтебазы загорелась пустая цистерна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошёл в Аннинском районе. Российские военные с помощью средств РЭБ подавили вражеские БПЛА. Он отметил, что один из беспилотников упал на территорию нефтебазы, в результате чего произошло возгорание пустой цистерны. На месте работают оперативные службы.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил губернатор.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что тело колумбийского наёмника ВСУ Фино вернули его семье без органов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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