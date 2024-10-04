Кричала от боли: в Подмосковье пенсионерке с пробитой головой отказали в госпитализации

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В Подмосковье врачей скорой помощи обвинили в смерти пенсионерки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Внучка 88-летней пенсионерки из Егорьевска рассказала, что 20 сентября её бабушка Тамара осталась дома одна, случайно упала и сильно разбила голову. Она не смогла самостоятельно подняться, но дотянулась до телефона, вызвала скорую и связалась с соседями.
Соседи утверждают, что прибывшие медики сделали пострадавшей обезболивающий укол, перевязали голову и уехали. Знакомые пенсионерки настаивали на госпитализации, поскольку у неё было сильное кровотечение, однако эти просьбы были проигнорированы.
После этого соседи связались с внучкой. Когда она приехала, Тамара Михайловна не открывала глаза и была вся в крови. Девушка вместе с соседями попыталась поднять её, чтобы самостоятельно довезти до больницы, но при каждом прикосновении пенсионерка кричала от боли.
По словам внучки, она позвонила в 112, где её направили к сотрудникам скорой. В 103 же диспетчер накричал на девушку и спросил «Что тебе от меня надо?!», после чего бросил трубку.
Только после второго отказа скорой сотрудники 112 согласились госпитализировать женщину. В больнице её сразу отправили в реанимацию.
Спустя два дня врачи сказали, что у пенсионерки случился инсульт, а ещё через два дня она умерла. Внучка отметила, что в заключении не было ни слова о травме головы.
Девушка обратилась в прокуратуру.
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Соседи утверждают, что прибывшие медики сделали пострадавшей обезболивающий укол, перевязали голову и уехали. Знакомые пенсионерки настаивали на госпитализации, поскольку у неё было сильное кровотечение, однако эти просьбы были проигнорированы.
После этого соседи связались с внучкой. Когда она приехала, Тамара Михайловна не открывала глаза и была вся в крови. Девушка вместе с соседями попыталась поднять её, чтобы самостоятельно довезти до больницы, но при каждом прикосновении пенсионерка кричала от боли.
По словам внучки, она позвонила в 112, где её направили к сотрудникам скорой. В 103 же диспетчер накричал на девушку и спросил «Что тебе от меня надо?!», после чего бросил трубку.
Только после второго отказа скорой сотрудники 112 согласились госпитализировать женщину. В больнице её сразу отправили в реанимацию.
Спустя два дня врачи сказали, что у пенсионерки случился инсульт, а ещё через два дня она умерла. Внучка отметила, что в заключении не было ни слова о травме головы.
Девушка обратилась в прокуратуру.
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Анастасия Чинкова