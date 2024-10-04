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В столице Румынии произошел инцидент, в ходе которого местный житель напал на переводчицу из-за того, что она разговаривала по-русски.
Как сообщает RT, нападение произошло рядом с посольством США в Бухаресте.
Переводчица сопровождала клиентку из Киева для получения визы, и во время ожидания они говорили на русском языке. Мужчина, стоявший позади них, громко и агрессивно заявил, что на румынской земле запрещено говорить по-русски.
Этот случай является одним из примеров растущей русофобии в ряде стран. Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова ранее призвала усилить меры против проявлений русофобии, рассматривая их как экстремизм.
Ранее сообщалось, что в Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
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Переводчица сопровождала клиентку из Киева для получения визы, и во время ожидания они говорили на русском языке. Мужчина, стоявший позади них, громко и агрессивно заявил, что на румынской земле запрещено говорить по-русски.
«Я боялась, что он нападет на нас», – рассказала потерпевшая.К счастью, вооруженные жандармы вмешались и предотвратили развитие конфликта.
Этот случай является одним из примеров растущей русофобии в ряде стран. Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова ранее призвала усилить меры против проявлений русофобии, рассматривая их как экстремизм.
Ранее сообщалось, что в Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
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Елена Перлова