Кричащую девушку похитили с автобусной остановки, чтобы выдать замуж
В казахстанском городе Тараз произошло похищение молодой женщины на автобусной остановке. Предварительно, ее пытались насильно выдать замуж. Об этом пишет «Газета.ru».
Инцидент, записи с которого появились в сети, случился несколько дней назад. На кадрах видно, как неизвестный мужчина силой заталкивает сопротивляющуюся и кричащую девушку на заднее сиденье автомобиля.
Несколько свидетелей попытались помешать происходящему. Один из очевидцев хотел схватить похитителя, но машина быстро уехала с места происшествия.
В настоящее время все подозреваемые в похищении задержаны, их оказалось трое. Они находятся в изоляторе временного содержания. Уточняется, что участники инцидента ранее были знакомы с пострадавшей.
Рассматривается версия, что похищение могло быть связано с намерением насильно выдать девушку замуж. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о понуждении к вступлению в брак.
Читайте также: