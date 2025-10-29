Достижения.рф

Кричащую девушку похитили с автобусной остановки, чтобы выдать замуж

В Казахстане задержали троих мужчин, которые похитили ждущую автобус девушку
Фото: iStock/VTT Studio

В казахстанском городе Тараз произошло похищение молодой женщины на автобусной остановке. Предварительно, ее пытались насильно выдать замуж. Об этом пишет «Газета.ru».



Инцидент, записи с которого появились в сети, случился несколько дней назад. На кадрах видно, как неизвестный мужчина силой заталкивает сопротивляющуюся и кричащую девушку на заднее сиденье автомобиля.

Несколько свидетелей попытались помешать происходящему. Один из очевидцев хотел схватить похитителя, но машина быстро уехала с места происшествия.

В настоящее время все подозреваемые в похищении задержаны, их оказалось трое. Они находятся в изоляторе временного содержания. Уточняется, что участники инцидента ранее были знакомы с пострадавшей.

Рассматривается версия, что похищение могло быть связано с намерением насильно выдать девушку замуж. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о понуждении к вступлению в брак.

Мария Моисеева

