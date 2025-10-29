Кричащую девушку похитили с автобусной остановки, чтобы выдать замуж

29 октября 2025, 01:50

В Казахстане задержали троих мужчин, которые похитили ждущую автобус девушку

Фото: iStock/VTT Studio

В казахстанском городе Тараз произошло похищение молодой женщины на автобусной остановке. Предварительно, ее пытались насильно выдать замуж. Об этом пишет «Газета.ru».