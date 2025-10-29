В Нижнем Новгороде один человек пострадал из-за взрыва газа в пятиэтажном доме

29 октября 2025, 00:26

Фото: iStock/gorodenkoff

В Нижнем Новгороде в пятиэтажном жилом доме на улице Львовской произошел хлопок газовоздушной смеси, один человек пострадал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.