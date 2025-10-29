В Нижнем Новгороде один человек пострадал из-за взрыва газа в пятиэтажном доме
В Нижнем Новгороде в пятиэтажном жилом доме на улице Львовской произошел хлопок газовоздушной смеси, один человек пострадал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Сообщение о ЧП в квартире поступило около 20:00 по московскому времени. Пострадал один человек — мужчина 1990 года рождения.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения пришли к выводу, что взрыв случился во время ремонтных работ. Однако пожара не было.
Взрывной волной повредило остекление двух оконных проемов и межкомнатную перегородку. Несущие конструкции здания остались целыми.
Ранее сообщалось, что из-за пожара в гостинице Санкт-Петербурга из здания эвакуировали более 150 человек. Однако само возгорание удалось ликвидировать до прибытия спасателей.
Читайте также: