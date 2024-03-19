Крымчанин пытался устроить теракт в Севастополе

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Житель Крыма пытался устроить теракт в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 11 марта он заложил взрывчатку на газовую трубу рядом с подъездом одной из многоэтажек. Согласно его плану, взрывная волна должна была дойти до квартиры, в которой проживает российский военнослужащий.
К счастью, взрыва удалось избежать, поскольку сотрудники ФСБ оперативно задержали мужчину. Предварительно сообщается, что он ранее служил в ВМС Украины, но после присоединения Крыма к России решил не покидать страну, за что был внесён в списки украинского сайта «Миротворец»*.
В отношении 29-летнего жителя Крыма было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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*признан террористическим и запрещён на территории России
К счастью, взрыва удалось избежать, поскольку сотрудники ФСБ оперативно задержали мужчину. Предварительно сообщается, что он ранее служил в ВМС Украины, но после присоединения Крыма к России решил не покидать страну, за что был внесён в списки украинского сайта «Миротворец»*.
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*признан террористическим и запрещён на территории России
Анастасия Чинкова