Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Крымчанин пытался устроить теракт в Севастополе

Крымчанин пытался устроить теракт в Севастополе

Житель Крыма пытался устроить теракт в Севастополе, подложив взрывчатку у дома
19 марта 2024, 16:30
Фото: iStock/aerogondo

Фото: iStock/aerogondo

Житель Крыма пытался устроить теракт в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 11 марта он заложил взрывчатку на газовую трубу рядом с подъездом одной из многоэтажек. Согласно его плану, взрывная волна должна была дойти до квартиры, в которой проживает российский военнослужащий.

К счастью, взрыва удалось избежать, поскольку сотрудники ФСБ оперативно задержали мужчину. Предварительно сообщается, что он ранее служил в ВМС Украины, но после присоединения Крыма к России решил не покидать страну, за что был внесён в списки украинского сайта «Миротворец»*.


В отношении 29-летнего жителя Крыма было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

Поджоги на избирательных участках могут расценить как теракт, заявили в Госдуме

ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области

ФСБ: ликвидирован украинский агент, готовивший теракт в Карелии

*признан террористическим и запрещён на территории России
#крым
#севастополь
#теракт
#фсб
#взрывчатка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Траулер «Капитан Лобанов» затонул в Калининградской области
19 марта 2024, 14:56

Фото: iStock/surasak petchang

Траулер «Капитан Лобанов» затонул в Балтике недалеко от города Пионерский Калининградской области. На борту было семь человек экипажа, один погиб, двое пропали без вести. Об этом сообщает «112».
Уточняется, что утром 19 марта корабль, гружёный рыбой, вышел из города Светлый и направился в Балтийск. В какой-то момент раздался хлопок и начался пожар. Члены экипажа не смогли самостоятельно справиться с огнем. И подали сигнал бедствия. На место оперативно выдвинулись спасатели.

Из семи человек спасти удалось четверых. Один моряк погиб, ещё двое пропали без вести. Их продолжают искать.

Три года назад корабль уже тонул в поселке Светлый. Тогда все члены экипажа выжили.

Читайте также:

БДК «Новочеркасск» затонул после удара ВСУ ракетой Storm Shadow

Атакованный хуситами сухогруз с удобрениями затонул в Красном море

На Ямале затонул теплоход с баржей, капитан и моторист пропали без вести
#спасатели
#пожар
#корабль
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве девятиклассницы угрожали расправой девочке, выигравшей конкурс красоты
19 марта 2024, 14:55

Фото: iStock/Rafa Jodar

Победительница конкурса красоты «Мисс школа» в одной из столичных школ подверглась жестким нападкам от своих сверстниц. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
События произошли в московской школе № 1371. Организаторы конкурса красоты «Мисс школа» даже не думали, что мероприятие попадет в хроники с происшествиями.

Юная девятиклассница, староста, прилежная ученица победила в конкурсе, а вместо поддержки получила от других школьниц угрозы и оскорбления. Вначале другая участница конкурса стала интересоваться, сколько победительница заплатила за первое место, и жестко раскритиковала ее внешность. После на телефон девочки посыпалась масса угроз от оппонентки и ее подруг. Они создали группу в Telegram, в которой поливали грязью финалистку, а также опубликовали ее домашний адрес. Подросток все рассказала родителям. Отец девочки обратилась в полицию.

В ходе следственных мероприятий школьницы охарактеризовали свои действия по унижению чести и достоинства победительница как «шуточные» и не стали извиняться перед потерпевшей.

Читайте также:

В Красногорске задержали сатаниста, подозреваемого в изнасиловании школьницы

Пассажир почувствовал недомогание на борту российского самолёта и скончался

«Всё было залито кровью»: В Ленобласти водителя такси нашли мёртвым в его машине
#школа
#конкурс
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-замминистра просвещения Ракову приговорили в пяти годам колонии
19 марта 2024, 14:55

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшего замминистра просвещения Марию Ракову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупной размере. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что она была признана виновной в хищении свыше 50 миллионов рублей.

Кроме того, приговор оглашают сообщникам Раковой. Ими являются ректор и исполнительный директор «Шанинки» Сергей Зуев и Кристина Крючкова, экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, гражданский муж Раковой Артур Стеценко и экс-проректор РАНХиГС иван Федотов.

Было доказано несколько эпизодов мошенничества. Первый был зафиксирован при хищении денег в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Затем мошенничество было организовано путём фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. А третий случай связан с деньгами Фонда новых форм развития образования.

Летом 2022 года Ракова и её сообщники признали свою вину, возместили ущерб и начали сотрудничать со следствием.

Читайте также:

В Москве суд возобновил следствие по делу экс-замминистра просвещения Раковой

Экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова признала вину в хищениях

Суд отпустил из-под ареста экс-замминистра просвещения Ракову
#приговор
#суд
#тюрьма
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новосибирске неизвестный устроил фейерверк в одном из отделений банка
19 марта 2024, 13:36

Фото: istock / Wirestock

В отделении Сбербанка в Новосибирске неизвестный запустил фейерверк. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел в отделении на улице Кошурникова. Некий мужчина зашел в офис и кинул пиротехнику. В помещении находилось несколько посетителей, но нарушителя правопорядка никто не разглядел.

По предварительным данным, постаревших нет.

Сейчас сотрудники правоохранительных ищут подозреваемого. В здание никого не впускают. На месте происшествия также работает Росгвардия.



Ранее сообщалось, что 80-летняя пенсионерка по указке украинских кураторов запустила фейерверк на избирательном участке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Колумбии пропал русский путешественник Владимир Косаров

«Всё было залито кровью»: В Ленобласти водителя такси нашли мёртвым в его машине

В Люберцах таксист поругался с охранником из-за шлагбаума и открыл стрельбу

#росгвардия
#фейерверк
#офис
#здание
#мужчина
#происшествия
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске задержали сатаниста, подозреваемого в изнасиловании школьницы
19 марта 2024, 11:57

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В подмосковном Красногорске задержали сатаниста, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки, об этом сообщает РИА Новости.
«В подмосковном Красногорске задержан сатанист и сторонник нацистской идеологии, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки», — сообщили в агентстве.

Уточняется, что подозреваемый неоднократно нападал на случайных прохожих на улице.

Мужчина вёл аккаунт в социальных сетях, в котором публиковал материал о язычестве и сатанизме, а также восхвалял Адольфа Гитлера. Как пишет РИА, известны и случаи, когда подозреваемый в изнасиловании угрожал расправой людям, которые как-то обидели его в интернете.

Читайте также:

Сосед-педофил напал на восьмилетнюю девочку в лифте подмосковной многоэтажки

В Подмосковье педофил скончался в полиции спустя 10 минут после задержания

Педофил из Анапы, пристававший к девочкам в летнем лагере, получил 7 лет тюрьмы
#педофилия
#красногорск
#подмосковье
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, откуда ВСУ обстреляли Белгород снарядами РСЗО Vampire
ВСУ обстреляли Белгород снарядами РСЗО Vampire из Волоховки Харьковской области
19 марта 2024, 11:56

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Украинская сторона вела обстрел Белгорода из села Волоховка Харьковской области. Именно там, по информации Mash, была размещена РСЗО Vampire.
Напомним, при обстреле Белгорода со стороны ВСУ 14-летнему мальчику оторвало кисть руки. Ребёнок вместе с мамой находился на парковке недалеко от школы. В это время рядом разорвался снаряд. Подростку оторвало кисть руки, также он получил осколочное ранение. Кроме того, пострадали две женщины.

Согласно сообщению, пострадавшего мальчика отвезли в детскую областную больницу. Врачи уже оперируют его. Других пострадавших отправили в городскую больницу № 2. Сейчас всех осматривают врачи и оказывают помощь.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что система противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбила девять снарядов РСЗО Vampire, выпущенных украинской стороной.

Читайте также:

ПВО ночью сбила над Белгородской и Воронежской областями два дрона ВСУ

Российские ПВО сбили ударный украинский вертолет

ВСУ атаковали БПЛА Калужскую область
#врачи
#помощь
#минобороны рф
#снаряд
#женщины
#всу
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вице-мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий
19 марта 2024, 11:38

Фото: iStock/Yingko

Исполняющая обязанности мэра Тулуна задержана по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий, передает СУСК РФ по Иркутской области.
Сообщается, что против задержанной возбуждено уголовное дело. По данным источника, вице-мэр с 2019 по 2021 годы начисляла подчиненным завышенные премии, часть которых они передавали ей же.

Силовиков также интересует деятельность злоумышленницы в период работы бывшего мэра Тулуна Юрия Карих, который находится в СИЗО. В настоящее время сотрудники СК РФ опрашивают свидетелей. Задержание происходило при участии сотрудников Росгвардии.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали главу администрации Троицка Александра Виноградова по подозрению в коррупции. Примечательно, что силовики также задержали человека, который мог дать главе взятку.

Читайте также:

Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки житель Казани выступит с последним словом

На охранника из Пензы возбудили уголовное дело по статье «Госизмена»

ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области
#задержание
#уголовное фсб
#сотрудники
#ск рф
#сизо
#мэр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ребёнку оторвало кисть при обстреле Белгорода
19 марта 2024, 11:38

Фото: iStock/maxim4e4ek

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ 14-летнему мальчику оторвало кисть руки, также пострадали две женщины. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, пострадавший мальчик вместе с мамой находился на парковке недалеко от школы. В это время рядом разорвался снаряд. Подростку оторвало кисть руки, также он получил осколочное ранение. Сейчас им уже занимаются врачи.

Кроме того, пострадали еще две женщины. Они госпитализированы. Об их состоянии информации нет.

Также уточняется, что поражающие элементы попали на детскую площадку.

Официально данную информацию ещё не подтвердили ни местные власти, ни Минобороны России.

Ранее в оборонном ведомстве России рассказали, что система противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбила девять снарядов РСЗО Vampire, выпущенных украинской стороной.

Читайте также:

Пять человек пострадали при атаке дрона-камикадзе на автомобиль под Белгородом

При обстреле Белгорода ВСУ пострадали мирные жители

Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в белгородском поселке Горьковский
#врачи
#снаряд
#пострадавший
#женщины
#мальчик
#минобороны
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пассажир почувствовал недомогание на борту российского самолёта и скончался
Пассажир самолёта «Уральских авиалиний» почувствовал недомогание и не выжил
19 марта 2024, 11:33

Фото: iStock/ViktorCap

Пассажир российской авиакомпании «Уральские авиалинии» почувствовал недомогание на борту самолёта и скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что ситуация произошла на борту самолёта, следовавшего из Москвы в Куляб (Таджикистан) вечерним рейсом, 18 марта. На находилось 92 пассажира, одному из которых стало плохо.

Члены экипажа начали оказывать мужчине первую помощь, однако самочувствие лишь ухудшилось. После этого пилот принял решение совершить аварийную посадку в аэродроме Курумоч (Самара).

После приземления пассажира госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Самолёт спустя два часа после посадки отправился в Таджикистан.

Читайте также:

На борту самолёта «Аэрофлота» во время полёта возник пожар

Полиция высадила пьяного экс-премьера Эстонии из самолёта в Хельсинках

Полсотни пассажиров пострадали из-за технической неполадки самолета
#самолет
#пассажир
#смерть
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф