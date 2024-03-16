Поджоги на избирательных участках могут расценить как теракт, заявили в Госдуме

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Поджоги и выливание жидкостей на избирательных участках могут быть расценены как диверсии и теракты. Об этом в своём Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
В настоящее время всем задержанным за правонарушения на участках грозит до пяти лет лишения свободы по статье Уголовного кодекса РФ о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
При этом, эти противоправные деяния могут быть признаны диверсиями или террористическими актами. В таком случае, наказание будет ужесточено.
Также Пискарёв выразил уверенность в том, что никто из правонарушителей не способен оказать серьёзного негативного влияния на ход избирательного процесса. К тому, всех из них задерживают прямо на месте преступления.
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При этом, эти противоправные деяния могут быть признаны диверсиями или террористическими актами. В таком случае, наказание будет ужесточено.
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Анастасия Чинкова