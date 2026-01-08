Крымчанина могут оштрафовать за салют в Новый год

08 января 2026, 19:05

МВД: Жителя Крыма могут оштрафовать за салют в новогоднюю ночь

Фото: istockphoto/howtogoto

Жителю Джанкойского района Крыма может грозить штраф за запуск салюта в новогоднюю ночь — мужчину привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в региональном МВД.