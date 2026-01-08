Крымчанина могут оштрафовать за салют в Новый год
Жителю Джанкойского района Крыма может грозить штраф за запуск салюта в новогоднюю ночь — мужчину привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в региональном МВД.
По данным полиции, в ходе проверки оперативно установили 25-летнего юношу. В праздничную ночь он вместе с гостями решил запустить фейерверк в поле. На мужчину, проживающего в одном из поселков района, составили протокол по статье о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.
Как уточнили в ведомстве, по этой санкции предусматривается штраф до 30 тысяч рублей. Материалы дела направили в суд.
В МВД также отметили, что мужчина нарушил положения указа главы Крыма о запрете использования пиротехники.
