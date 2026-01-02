Житель Дагестана лишился рук из-за неосторожного обращения с пиротехникой

02 января 2026, 06:35

МЧС: Жителю Дагестана оторвало кисти рук из-за неосторожного обращения с пиротехникой

Фото: iStock/InfinitumProdux

В Дагестане местный житель получил тяжёлые травмы в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Мужчине оторвало кисти обеих рук, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по республике.





Инцидент случился в Буйнакске. Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, угрозы для его жизни сейчас нет.



Однако этот случай не является единичным: в период с 31 декабря до вечера 1 января в больницы региона поступил целый ряд пациентов с серьезными увечьями.



