Крымчанина приговорили к 12 годам тюрьмы за подготовку диверсии

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Суд в Крыму приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, который готовил диверсию на объекте энергетической инфраструктуры, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Крыма.
В марте 2023 года силовики задержали жителя Керчи, имеющего гражданства России и Украины. При нём обнаружили самодельное взрывное устройство, а также средства связи, в которых нашли переписку с украинским куратором.
Мужчину заподозрили в подготовке диверсии на объекте энергетической инфраструктуры Крымского полуострова.
Суд также обязал крымчанина выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
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Мужчину заподозрили в подготовке диверсии на объекте энергетической инфраструктуры Крымского полуострова.
«По совокупности преступлений ему было назначено окончательное наказание путем частичного сложения наказаний в виде 12 лет лишения свободы», — прокомментировали ситуацию в суде.
Суд также обязал крымчанина выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева