МВД: В Крыму задержали пособника украинских спецслужб

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В Крыму задержали мужчину, сливавшего стратегически важную информацию об объектах республики украинским спецслужбам, об этом сообщает МВД региона в своём Telegram-канале.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым в социальных сетях выявлен факт сбора одним из пользователей информации о стратегически важных объектах на территории Республики Крым, которые он публиковал в проукраинских пабликах», — сообщили в ведомстве.
Правоохранителям удалось установить личность 28-летний житель Симферопольского района. Мужчина, передвигаясь на велосипеде, производил фото и видеосъемку стратегически важных объектов на Крымском полуострове, а затем публиковал их в украинских пабликах.
Жителя Крыма заключили под стражу. На него возбудили уголовное дело. Расследование преступления продолжается.
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Евгения Парфентьева