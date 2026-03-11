11 марта 2026, 08:39

Baza: Крымчанка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде

Фото: iStock/sudok1

Крымчанка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Baza.