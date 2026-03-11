Крымчанка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде
Крымчанка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Екатерина, инвалид-колясочник, работает швеёй в городе Саки. Всю жизнь она копила на своё первое путешествие за границу. Её выбор пал на Таиланд, куда она отправилась вместе с сестрой. В Паттайе у девушки воспалился зуб мудрости, его удалили в местной больнице по страховке.
Однако утром 8 марта состояние крымчанки резко ухудшилось. Температура поднялась до 40 градусов, начались галлюцинации, она потеряла сознание и выпала из коляски. Екатерину срочно госпитализировали в больницу в Чонбури. Там у неё посинели губы, начались судороги, и она впала в кому.
Уже два дня пострадавшая находится без сознания. Страховка закончилась, и каждый день пребывания в больнице обходится в 15 тысяч бат (примерно 37 тысяч рублей). У Екатерины в Крыму осталась мать, работающая охранником в школе. Её сбережений недостаточно для оплаты лечения дочери. Обратные билеты на 11 марта уже забронированы, но вернуться домой Екатерина и её сестра не смогут: во-первых, она не транспортабельна, а во-вторых, стыковочный рейс проходит через закрытый Абу-Даби.
Читайте также: