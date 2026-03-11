В Южно-Сахалинске глыба льда рухнула на четырехлетнюю девочку

11 марта 2026, 04:45

Фото: iStock/xphotoz

В Южно-Сахалинске глыба льда упала на четырехлетнюю девочку. У ребенка диагностировали трещину в черепе, передает Telegram-канал Amur Mash.





Обрушение наледи произошло на улице Большая Полянка, когда малышка выходила из подъезда вместе с отцом. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Медики диагностировали у девочки перелом ноги и трещину в голове размером в несколько сантиметров.



Врачи оценивают состояние ребенка как стабильное, ее жизни ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.





«Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установления лиц, ответственных за своевременную уборку снега с крыш», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Сахалинской области.