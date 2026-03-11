Мужчина погиб при пожаре на теплой остановке в центре Якутска
В Якутске вечером 10 марта произошло возгорание теплой остановки. Один человек погиб, сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Республики Саха (Якутия)».
Пожар случился на улице Дзержинского, пламя повредило 3,5 квадратных метра помещения. После ликвидации огня одного пострадавшего мужчину срочно госпитализировали. К сожалению, полученные им ожоги оказались несовместимыми с жизнью, и пациент скончался. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.
Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства, которые привели к возгоранию. Они взяли на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Южно-Сахалинске глыба льда упала на четырехлетнюю девочку. Она выжила, но у ребенка диагностировали трещину в голове размером в несколько сантиметров.
Читайте также: