Криминалист Игнатов допустил возможность побега пропавшего пловца Свечникова
24 августа во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле пропал российский пловец Николай Свечников, кандидат в мастера спорта. По информации местных властей, спортсмен не финишировал, в настоящее время ведутся его поиски. Об этом пишет «Аргументы и Факты».
Криминалист Михаил Игнатов высказал предположение, что Свечников мог организовать собственный побег во время соревнования. Эксперт отметил, что если у пловца были какие-либо проблемы с законом или личные причины для исчезновения, он мог воспользоваться массовым мероприятием как возможностью затеряться в толпе.
«Чем больше народа, тем проще скрыться», — добавил Игнатов.
В рамках расследования прокуратура стамбульского района Бейкоз сформировала группу полицейских для поисков спортсмена. Власти также запросили записи с камер видеонаблюдения прибрежных кафе и других объектов, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения Свечникова. Глава организационного комитета заплыва Левент Караташ ранее сообщил РИА Новости, что исчезновение пловца во время соревнования в Босфоре выглядит нелогично и необычно, учитывая опыт профессионала.