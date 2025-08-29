Криминалист Игнатов допустил возможность побега пропавшего пловца Свечникова

29 августа 2025, 07:09

Фото: iStock/petrelos

24 августа во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле пропал российский пловец Николай Свечников, кандидат в мастера спорта. По информации местных властей, спортсмен не финишировал, в настоящее время ведутся его поиски. Об этом пишет «Аргументы и Факты».





Криминалист Михаил Игнатов высказал предположение, что Свечников мог организовать собственный побег во время соревнования. Эксперт отметил, что если у пловца были какие-либо проблемы с законом или личные причины для исчезновения, он мог воспользоваться массовым мероприятием как возможностью затеряться в толпе.





«Чем больше народа, тем проще скрыться», — добавил Игнатов.