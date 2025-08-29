Вторая женщина обвинила прокурора МУС Карима Хана в домогательствах

29 августа 2025, 00:09

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Вторая женщина обвинила прокурора Международного уголовного суда Карима Хана в сексуальных домогательствах, заявив, что в 2009 году он подвергал её «постоянному натиску», нежелательным прикосновениям и попыткам склонить к интиму, используя своё служебное положение.