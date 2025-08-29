Вторая женщина обвинила прокурора МУС Карима Хана в домогательствах
Вторая женщина обвинила прокурора Международного уголовного суда Карима Хана в сексуальных домогательствах, заявив, что в 2009 году он подвергал её «постоянному натиску», нежелательным прикосновениям и попыткам склонить к интиму, используя своё служебное положение.
По данным The Guardian, женщина (имя не разглашается) была стажером Хана в 2009 году, когда он работал адвокатом защиты в международных трибуналах по военным преступлениям. Она описала эпизоды, когда Хан трогал её грудь в офисе, приглашал к себе домой под предлогом работы и там пытался вступить с ней в сексуальные отношения. Женщина чувствовала себя в ловушке, так как нуждалась в рекомендации для карьеры.
Эти обвинения дополняют более ранние заявления другой коллеги Хана о домогательствах в 2023–2024 годах. Хан отвергает все обвинения, называя их «полностью ложными», и предоставил следствию опровергающие доказательства.
Расследование ведётся Управлением служб внутреннего надзора ООН с ноября 2024 года. С мая 2025 года Хан находится в административном отпуске, а его обязанности исполняют заместители.
