Таинственное жужжание в небе Орла: у жителей дрожат окна и сбивается сон

29 августа 2025, 02:28

Неопознанный низкочастотный гул продолжался несколько часов в Орле

Фото: istockphoto / Sergey Pavlov

Жители Орла сообщают о мощном низкочастотном гуле, который заставлял вибрировать оконные стекла и мешал спать на протяжении нескольких часов в ночь с 28 на 29 августа, при этом источник аномального шума остаётся невыясненным.