Таинственное жужжание в небе Орла: у жителей дрожат окна и сбивается сон
Жители Орла сообщают о мощном низкочастотном гуле, который заставлял вибрировать оконные стекла и мешал спать на протяжении нескольких часов в ночь с 28 на 29 августа, при этом источник аномального шума остаётся невыясненным.
Первые сообщения о необычном явлении начали поступать около 01:00 по местному времени. Жалобы на сильное жужжание, сопровождаемое вибрацией оконных рам и стекол, поступали из разных районов города, включая центр, Северный и Заводской районы. Многие горожане отмечали, что не смогли уснуть из-за физического дискомфорта и тревожного ощущения.
В официальных комментариях от городской администрации и МЧС пока не указывается возможная причина явления.
Эксперты предполагают, что источником могли быть промышленные объекты, испытания техники или атмосферные явления, однако проверка этих версий продолжается. Ранее в Орловской области отменили ракетную опасность.
