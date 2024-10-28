Криминалисты установили личность женщины по черепу, найденному в стене в 1975 году

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Американские криминалисты установили личность женщины, череп которой был найден в стене дома почти полвека назад. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что в 1975 году мужчина во время проведения ремонтных работ в своём доме в Батавии, в пригороде Чикаго, обнаружил спрятанный в стене череп. Он сообщил о находке в полицию. После проведения исследования выяснилось, что череп принадлежал молодой девушке, которая жила в конце XIX или в начале XX века. Больше никакой информации о ней выяснить не удалось. Череп поместили в архив Музея Батавии.
В 2021 году в ходе ревизии череп был обнаружен сотрудниками музей, которые передали его полиции. Тогда правоохранители вновь открыли дело, поскольку возможности проведения ДНК-анализа значительно усовершенствовались, по сравнению с 1975 годом.
Криминалистам удалось идентифицировать женщину, выстроить её генеалогическое древо и найти живущих сейчас потомков. Выяснилось, что череп принадлежал 17-летней Эстер Грейнджер. Она проживала в Меррилвилле, в штате Индиана, и скончалась во время родов.
Однако остаётся загадкой, как череп оказался в Чикаго. По одной из версий, могила девушки была разграблена а её тело продано врачам. В итоге череп Грейнджер был похоронен на кладбище в Батавии.
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В 2021 году в ходе ревизии череп был обнаружен сотрудниками музей, которые передали его полиции. Тогда правоохранители вновь открыли дело, поскольку возможности проведения ДНК-анализа значительно усовершенствовались, по сравнению с 1975 годом.
Криминалистам удалось идентифицировать женщину, выстроить её генеалогическое древо и найти живущих сейчас потомков. Выяснилось, что череп принадлежал 17-летней Эстер Грейнджер. Она проживала в Меррилвилле, в штате Индиана, и скончалась во время родов.
Однако остаётся загадкой, как череп оказался в Чикаго. По одной из версий, могила девушки была разграблена а её тело продано врачам. В итоге череп Грейнджер был похоронен на кладбище в Батавии.
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Анастасия Чинкова