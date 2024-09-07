Times: В Великобритании обнаружили массовое захоронение младенцев

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В городе Олдеме в Великобритании нашли крупное захоронение мертворожденных детей и умерших младенцев. Страшную находку случайно сделала женщина на кладбище Ройтон.
По сообщению британской газеты The Times, всего в братской могиле находилось более 300 тел. Среди них были останки 145 мертворожденных младенцев, 128 грудничков и детей младшего возраста и 29 взрослых. Местная жительница, ставшая невольной первооткрывательницей, разыскивала на кладбище утраченную могилу своих сыновей-близнецов, которые скончались сразу после рождения ещё в 1962 году. Их увезли так быстро, что родители даже не успели с ними проститься и не знали, где они похоронены.
Шок ситуации в том, что эта детская братская могила может оказаться не единственной. Местные власти подтвердили, что на кладбище могут быть и другие подобные захоронения. Дело в том, что вплоть до 1980-х годов было обычной практикой забирать мертворожденных и скончавшихся совсем маленькими детей у родителей, не сообщая им никаких подробностей о месте их захоронения.
За последние 20 лет по всей Великобритании неоднократно находили такие массовые детские захоронения: в Девоне, Ланкашире, Хаддерсфилде и Мидлсборо. Чиновники в Олдеме назвали такую ситуацию «душераздирающей и несправедливой». Местная газета сообщила, что городской совет рассмотрит вопрос об установке мемориала в память о всех детях, захороненных таким образом. Также все записи и документы о смерти и захоронении будут оцифрованы, чтобы родители могли легко получить к ним доступ.
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Шок ситуации в том, что эта детская братская могила может оказаться не единственной. Местные власти подтвердили, что на кладбище могут быть и другие подобные захоронения. Дело в том, что вплоть до 1980-х годов было обычной практикой забирать мертворожденных и скончавшихся совсем маленькими детей у родителей, не сообщая им никаких подробностей о месте их захоронения.
За последние 20 лет по всей Великобритании неоднократно находили такие массовые детские захоронения: в Девоне, Ланкашире, Хаддерсфилде и Мидлсборо. Чиновники в Олдеме назвали такую ситуацию «душераздирающей и несправедливой». Местная газета сообщила, что городской совет рассмотрит вопрос об установке мемориала в память о всех детях, захороненных таким образом. Также все записи и документы о смерти и захоронении будут оцифрованы, чтобы родители могли легко получить к ним доступ.
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Александр Бойцов