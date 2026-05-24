Криминальный авторитет Шишкан получил пожизненное

24 мая 2026, 11:39

«Лента.ру»: Криминальный авторитет Шишкан будет на пожизненном в «Полярной сове»

В Подмосковье вынесли приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву по прозвищу Шишкан. Его признали виновным в организации убийств, бандитизме и занятии высшего положения в преступной иерархии. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает «Лента.ру».





Как установили следователи, Медведев контролировал деятельность нескольких группировок, действовавших в Раменском округе и соседних районах. В криминальной среде он занимал одно из ключевых мест, решая вопросы силового сопровождения бизнеса, земельные и финансовые споры.



Центральным эпизодом уголовного дела стало убийство депутата Татьяны Сидоровой и членов её семьи. По версии обвинения, причиной расправы стал конфликт вокруг бюджетных средств, выделенных подконтрольному Шишкану предприятию. После того, как ситуацией заинтересовались проверяющие органы, авторитет принял решение об устранении неудобных свидетелей.



Задержали Медведева в 2019 году в ходе спецоперации. Ключевым доказательством стали показания его подельника, который раскрыл детали преступлений и указал места сокрытия тел жертв.



Суд признал Шишкана виновным по всем пунктам обвинения. Приговор обжаловали, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений. В настоящее время осуждённый отбывает наказание в исправительной колонии № 18 «Полярная сова». Это дело уже называют одним из самых резонансных в истории борьбы с организованной преступностью в России за последние десятилетия.



