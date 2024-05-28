Обвинение запросило пожизненный срок для Шишкана

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Генпрокуратура потребовала для 18 участников преступного сообщества вора в законе Олега Медведева (ранее известен как Шишкан, Олег Раменский) наказания от условного до пожизненного заключения. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Прокурор Мадина Долгиева потребовала пожизненное заключение для Олега Медведева, Дмитрия Хламкина, Эдуарда Харькова и Юрия Офицерова.
Учитывая степень тяжести предъявленных обвинений преступлений двум подсудимым, Александру Морозову и Юрию Григорьеву, нужно назначить по 5 лет лишения свободы условно, а Самвелу Сереканяну — 7 лет и 11 месяцев тюремного заключения свободы условно.
Остальных Долгиева предложила осудить на сроки от 12 до 24 лет заключения в колонии строгого режима. Как считает прокурор, подсудимые обязаны выплатить по искам потерпевших от 1,2 до 5 млн рублей.
В середине мая присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт Медведеву и участникам его банды. Суд установил, что Медведев вместе с соучастниками расправились с гендиректоров ЗАО «Племзавод Раменское» — депутатом органа местного самоуправления Татьяной Сидоровой и трех ее родственников с целью завладения земельными участками предприятия.
Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд Пензы приговорил Рамилю Искандер к 6,5 годам за торговлю наркотиками. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Учитывая степень тяжести предъявленных обвинений преступлений двум подсудимым, Александру Морозову и Юрию Григорьеву, нужно назначить по 5 лет лишения свободы условно, а Самвелу Сереканяну — 7 лет и 11 месяцев тюремного заключения свободы условно.
Остальных Долгиева предложила осудить на сроки от 12 до 24 лет заключения в колонии строгого режима. Как считает прокурор, подсудимые обязаны выплатить по искам потерпевших от 1,2 до 5 млн рублей.
В середине мая присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт Медведеву и участникам его банды. Суд установил, что Медведев вместе с соучастниками расправились с гендиректоров ЗАО «Племзавод Раменское» — депутатом органа местного самоуправления Татьяной Сидоровой и трех ее родственников с целью завладения земельными участками предприятия.
Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд Пензы приговорил Рамилю Искандер к 6,5 годам за торговлю наркотиками. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак