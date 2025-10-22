Защита попросила отменить приговор криминальному авторитету «Шишкану»
Защита попросила отменить пожизненный приговор вору в законе Олегу Медведеву
Защита криминального авторитета Олега Медведева (Шишкана) попросила Верховный суд РФ отменить пожизненный приговор по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом заявила в беседе с РИА Новости его адвокат Елена Сенина.
По ее словам, суд принял жалобу. На сегодняшний день ожидается назначение даты ее рассмотрения инстанцией.
«В жалобе мы просим отменить приговор и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — добавила Сенина.
Напомним, летом 2024 года суд вынес приговор Олегу Медведеву, назначив ему пожизненное заключение в колонии особого режима. Помимо него, к ответственности привлечены ещё 17 человек. Следствие установило, что Медведев и его сообщники убили генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское», местного депутата Татьяну Сидорову и ее трех родственников. Целью этого преступления было завладение территорией предприятия.