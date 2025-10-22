Защита попросила отменить приговор криминальному авторитету «Шишкану»

22 октября 2025, 09:48

Защита попросила отменить пожизненный приговор вору в законе Олегу Медведеву

Фото: iStock/AMilkin

Защита криминального авторитета Олега Медведева (Шишкана) попросила Верховный суд РФ отменить пожизненный приговор по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом заявила в беседе с РИА Новости его адвокат Елена Сенина.





По ее словам, суд принял жалобу. На сегодняшний день ожидается назначение даты ее рассмотрения инстанцией.





«В жалобе мы просим отменить приговор и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — добавила Сенина.