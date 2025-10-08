Криминальный авторитет Ваня Немец предстанет перед судом
В Тюменской области в суд направили уголовное дело в отношении уроженца Ишима Ивана Магера, ранее судимого и известного в криминальных кругах как «Ваня Немец». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.
По версии следствия, с декабря 2020 по июнь 2022 года, находясь в СИЗО‑1, он фактически занимал высшее положение в преступной иерархии — использовал авторитет «смотрящего», контролировал соблюдение правил криминального мира и решал споры между заключёнными.
Также расследование выяснило, что, находясь в изоляторе, Магер создал ячейку запрещённого в России экстремистского движения, которое пропагандировало криминальные ценности и отрицало верховенство закона.
Ему грозит до 17 лет лишения свободы. Перед судом предстанут ещё четыре его сообщника.
