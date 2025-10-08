Достижения.рф

Криминальный авторитет Ваня Немец предстанет перед судом

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Тюменской области в суд направили уголовное дело в отношении уроженца Ишима Ивана Магера, ранее судимого и известного в криминальных кругах как «Ваня Немец». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.



По версии следствия, с декабря 2020 по июнь 2022 года, находясь в СИЗО‑1, он фактически занимал высшее положение в преступной иерархии — использовал авторитет «смотрящего», контролировал соблюдение правил криминального мира и решал споры между заключёнными.

Также расследование выяснило, что, находясь в изоляторе, Магер создал ячейку запрещённого в России экстремистского движения, которое пропагандировало криминальные ценности и отрицало верховенство закона.

Ему грозит до 17 лет лишения свободы. Перед судом предстанут ещё четыре его сообщника.

Никита Кротов

