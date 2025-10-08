Криминальный авторитет Ваня Немец предстанет перед судом

08 октября 2025, 18:17

Авторитет Ваня Немец предстанет перед судом за статус смотрящего

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Тюменской области в суд направили уголовное дело в отношении уроженца Ишима Ивана Магера, ранее судимого и известного в криминальных кругах как «Ваня Немец». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.