Назвали возможный мотив убийства Супоницкого
Архитектора Александра Супоницкого могли убить из‑за долгов — имеется расписка от его имени о задолженности примерно в $5 млн. Подозреваемым называют 50‑летнего предпринимателя Константина Козырева, ранее работавшего заместителем директора холдинга «Петротрест» и в 2011–2013 годах владевшего 30% в ООО «Нордстрой». С 2022 года он фигурирует как ИП.
Как пишут «Известия» со ссылкой на источник, в 2019 году Супоницкий взял у Козырева $3 680 000.
Ранее в тот же день на месте пожара в доме на Кременчугской улице обнаружили тела двух мужчин. Позже установили, что Супоницкого застрелили у лифта — в этот момент рядом с ним была его дочь, которой удалось убежать.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершённом с особой жестокостью.
