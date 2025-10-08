Назвали возможный мотив убийства Супоницкого

08 октября 2025, 18:05

«Известия»: Архитектора Супоницкого могли убить из-за долга в 5 млн долларов

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Архитектора Александра Супоницкого могли убить из‑за долгов — имеется расписка от его имени о задолженности примерно в $5 млн. Подозреваемым называют 50‑летнего предпринимателя Константина Козырева, ранее работавшего заместителем директора холдинга «Петротрест» и в 2011–2013 годах владевшего 30% в ООО «Нордстрой». С 2022 года он фигурирует как ИП.