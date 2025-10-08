В Дагестане водитель на спор въехал в реку и уплыл

08 октября 2025, 17:11

Фото: iStock/lilly

В Дагестане водитель на спор въехал в горную реку и уплыл. Об этом пишет телеграм-канал Mash Gor.





Странный инцидент произошел днем среды, 8 октября, в Тляратинском районе. На появившихся в Сети кадрах видно, как серебристая Lada плывет по течению задом наперед. На ее крыше в это время сидит мужчина, опираясь ногами на багажник, и ругается матом.



Внезапно он кричит: «Я сказал, что сделаю!», после чего спрыгивает с машины и вброд тащит ее в направлении берега. Затем автомобиль останавливается, развернувшись поперек русла, а его владелец скрывается за кадром.

«Водитель из Дагестана на спор заехал на тачке в реку в Тляратинском районе. Самая бессмысленная выходка на сегодня», — говорится в публикации.