Криминальный авторитет засудил калужскую колонию после освобождения

05 ноября 2025, 14:32

Криминальный авторитет Итальянец засудил колонию в Калуге после освобождения

Фото: iStock/OlFedv

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, более известный как «Итальянец», оспорил решение администрации калужской колонии №3 о помещении его в штрафной изолятор. Об этом сообщает mk.ru.