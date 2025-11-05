Криминальный авторитет засудил калужскую колонию после освобождения
Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, более известный как «Итальянец», оспорил решение администрации калужской колонии №3 о помещении его в штрафной изолятор. Об этом сообщает mk.ru.
По данным источника, в августе 2023 года Кочуйков получил выговор за то, что вовремя не заправил кровать и не надел хлопчатобумажные брюки. Сам заключенный заявил, что в тот день плохо себя чувствовал, однако администрация поместила его в ШИЗО на семь суток.
Кочуйков обратился в Гагаринский суд Москвы, который встал на его сторону и отменил взыскание.
15 октября стало известно о выходе криминального авторитета на свободу после почти девяти лет заключения. Его осудили за участие в перестрелке на Рочдельской улице в Москве в 2015 году. Конфликт возник из-за спора между владелицей ресторана Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. Кочуйков, известный как правая рука вора в законе Шакро Молодого, поддержал сторону подрядчика.
