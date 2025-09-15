Криминального авторитета Фартового осудили за стрельбу и драку в Екатеринбурге

15 сентября 2025, 12:45

Александр Дисков, известный как Фартовый, получил срок в колонии строгого режима

Фото: Istock / EyeEm Mobile GmbH

В Екатеринбурге Ленинский районный суд приговорил к лишению свободы криминального авторитета Александра Дискова, известного в определённых кругах под прозвищем Фартовый. Его признали виновным в участии в резонансной драке со стрельбой возле бара «Нравы» в 2023 году, сообщает корреспондент URA.RU.





Перед оглашением приговора Дисков перекрестился, надел медицинскую маску и отвернулся от камер, стараясь не попадать в объективы. На вопросы журналистов он не отвечал. В ходе прений прокурор запросил для подсудимого семь лет лишения свободы.





«Признать Дискова виновным. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии строгого режима. Взять его под стражу в зале суда, этапировать в изолятор», — зачитала решение судья.