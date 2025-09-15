Криминального авторитета Фартового осудили за стрельбу и драку в Екатеринбурге
Александр Дисков, известный как Фартовый, получил срок в колонии строгого режима
В Екатеринбурге Ленинский районный суд приговорил к лишению свободы криминального авторитета Александра Дискова, известного в определённых кругах под прозвищем Фартовый. Его признали виновным в участии в резонансной драке со стрельбой возле бара «Нравы» в 2023 году, сообщает корреспондент URA.RU.
Перед оглашением приговора Дисков перекрестился, надел медицинскую маску и отвернулся от камер, стараясь не попадать в объективы. На вопросы журналистов он не отвечал. В ходе прений прокурор запросил для подсудимого семь лет лишения свободы.
«Признать Дискова виновным. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии строгого режима. Взять его под стражу в зале суда, этапировать в изолятор», — зачитала решение судья.Также Дискову предстоит выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 150 тысяч рублей.
Во время оглашения приговора осуждённый заметно нервничал. Перед тем как его увели, он снял с себя нательный крест.
Уголовное дело против него возбудили после того, как он, по версии следствия, открыл огонь по Cadillac Escalade и устроил потасовку с оппонентами у ночного заведения. После инцидента он, предположительно, покинул страну, но вернулся в Екатеринбург в ноябре 2023 года, где был задержан. Его знакомые ранее заявляли URA.RU, что конфликт якобы был спровоцирован недоброжелателями.